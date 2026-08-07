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LAEVAST HOTELL | Nagu laevas, nõnda ka maa peal

Augusti lõpus avab Jõerannas uksed eksklusiivne majutus- ja puhkekompleks Paula Forest Harbour. Üks hoonetest on ümber tehtud vanast kalalaevast.
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Kuldar ja Madis tõid sellesama kompassi abil navigeerides Paula Rohukülast Hiiumaale. Tõsta laev maale ja rajada sellesse elamusmajutus oli algusest peale nende idee. | Foto: Arabella Valtin

2023. aasta 16. märtsi pärastlõunal võis Kärdlas olla tunnistajaks ebatavalisele vaatepildile. Heltermaa maanteel valitses liiklusummik. Autoderivi venis ringteest Tormi Coopini. Autorongi põhjustaja oli treiler, mille koormaks kaheksakümne tonnine, pea saja aasta vanune kalalaev Paula.

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