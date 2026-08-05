47 AASTAT HIIUMAA HEAKS | Helgi Põllo pani muuseumis ameti maha

Hiiumaa kodukohvikute päeval Hiiu Lehe kohvikus vestlemas käinud Helgi Põllo nentis, et kui ta tuli muuseumisse tööle, oli Kassaris asunud mäluasutus üsna kehvas seisus. Tänaseks on tema ja kolleegide tööga Hiiumaa muuseum tuntud üle Eesti ja kaugemalgi.