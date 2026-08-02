Lugemiselamusest rääkides meenub Maili Uibole esmalt hetk, kui ta raamatu oli läbi lugenud ja selle käest pani. “Issand, kui hea see oli,” oli ta toona mõelnud. Ka praegu ütleb ta sedasama. “Muidu loed raamatu läbi, vaatad, et hea raamat oli, võtad järgmise ja siis eelmine kuidagi ununeb ära.” “Südametammide taga” on aga jäänud meelde.
KULTUUR
RAAMATULEID | Mis on südametammide taga?
“Ma ei mäleta enam kõiki üksikasju, aga mäletan seda tunnet,” alustab Maili Uibo Käina raamatukogu õdusas lugemistoas. Ta on vestluseks välja valinud kaks aastat tagasi loetud raamatu, mis tuleb talle ikka ja jälle meelde – Kristiina Ehini romaani “Südametammide taga”.
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Laskekatsed toimuvad 11. ja 25. augustil algusega kl 16 Paluküla lasketiirus. Lasketiir on avatud kl 16–20, kui laskjaid jätkub. Huviliste puudumisel suletakse tiir kl 18.30. Ootame rohket osavõttu!
Kärdla Lasteaed ootab oma meeskonnaga liituma lasteaiaõpetajat 1,0 koormusega.
Avaldus, CV ja kvalifikatsiooninõuetele vastavust tõendavate dokumentide koopiad palume esitada hiljemalt 14.08.2026 elektrooniliselt tiina.hinno@hiiumaa.ee või aadressil Kalda 11, Kärdla 92413, Hiiumaa.
Tööle asumine 24. august 2026.
Täiendav info tel 502 3058.
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