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KULTUUR

RAAMATULEID | Mis on südametammide taga?

“Ma ei mäleta enam kõiki üksikasju, aga mäletan seda tunnet,” alustab Maili Uibo Käina raamatukogu õdusas lugemistoas. Ta on vestluseks välja valinud kaks aastat tagasi loetud raamatu, mis tuleb talle ikka ja jälle meelde – Kristiina Ehini romaani “Südametammide taga”.
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Maili Uibo meelest võib hea raamat anda lugejale midagi, milles iseendast rohkem teada saada. | Foto: Kati Vooglaid Kukk

Lugemiselamusest rääkides meenub Maili Uibole esmalt hetk, kui ta raamatu oli läbi lugenud ja selle käest pani. “Issand, kui hea see oli,” oli ta toona mõelnud. Ka praegu ütleb ta sedasama. “Muidu loed raamatu läbi, vaatad, et hea raamat oli, võtad järgmise ja siis eelmine kuidagi ununeb ära.” “Südametammide taga” on aga jäänud meelde. 

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