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HIIU LEHE MINUTID

KUULA | Hiiu Lehe minutid 5. augustil

Hiiu Lehe minutid kõlavad Kadi raadios kolmapäeva hommikuti.
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Millest räägivad Hiiu Lehe minutid?

  • Hiidlased lubasid võõrad oma õuele
  • Kohalikele pühendatud uus kohvik
  • Ristna tuletorn taas avatud
  • Püsielanike praamisoodustus laieneb
  • Üürimaja ehitaja firmamatja käes

Hiiu Lehe minutitega on eetris lehe peatoimetaja Raul Vinni.

 

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