KUULA | Hiiu Lehe minutid 5. augustil

Millest räägivad Hiiu Lehe minutid?
- Hiidlased lubasid võõrad oma õuele
- Kohalikele pühendatud uus kohvik
- Ristna tuletorn taas avatud
- Püsielanike praamisoodustus laieneb
- Üürimaja ehitaja firmamatja käes
Hiiu Lehe minutitega on eetris lehe peatoimetaja Raul Vinni.
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