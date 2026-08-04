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ERAKORRALINE ISTUNG | Vallavolikogu koguneb arutama miljoni euro suurust laenu üürimajale

Hiiumaa vallavolikogu koguneb opositsiooni soovil laupäeval, 8. augustil kell 9 erakorralisele istungile, et otsustada Sadama Üürimaja OÜ rahastamise üle. Päevakorras on eelnõu, millega soovitakse anda vallale kuuluvale ettevõttele üle miljoni euro suurune laen ning teha mitu olulist muudatust ettevõtte juhtimises.
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Sadama üürimaja. | Foto: Arabella Valtin

Eelnõu kohaselt muudab vald varem ettevõttele antud 175 000 euro suuruse toetuse osakapitali sissemakseks ning annab sellele lisaks 1 025 000 euro suuruse laenu. Laenu intressiks kavandatakse kuue kuu Euribor pluss viis protsenti ning tagasimakse perioodiks 15 aastat. Raha allikat eelnõus ega seletuskirjas mainitud ei ole. 

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