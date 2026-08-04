ERAKORRALINE ISTUNG | Vallavolikogu koguneb arutama miljoni euro suurust laenu üürimajale

Eelnõu kohaselt muudab vald varem ettevõttele antud 175 000 euro suuruse toetuse osakapitali sissemakseks ning annab sellele lisaks 1 025 000 euro suuruse laenu. Laenu intressiks kavandatakse kuue kuu Euribor pluss viis protsenti ning tagasimakse perioodiks 15 aastat. Raha allikat eelnõus ega seletuskirjas mainitud ei ole.