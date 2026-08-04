Eelnõu kohaselt muudab vald varem ettevõttele antud 175 000 euro suuruse toetuse osakapitali sissemakseks ning annab sellele lisaks 1 025 000 euro suuruse laenu. Laenu intressiks kavandatakse kuue kuu Euribor pluss viis protsenti ning tagasimakse perioodiks 15 aastat. Raha allikat eelnõus ega seletuskirjas mainitud ei ole.
UUDISED
ERAKORRALINE ISTUNG | Vallavolikogu koguneb arutama miljoni euro suurust laenu üürimajale
Hiiumaa vallavolikogu koguneb opositsiooni soovil laupäeval, 8. augustil kell 9 erakorralisele istungile, et otsustada Sadama Üürimaja OÜ rahastamise üle. Päevakorras on eelnõu, millega soovitakse anda vallale kuuluvale ettevõttele üle miljoni euro suurune laen ning teha mitu olulist muudatust ettevõtte juhtimises.
Viimased kuulutused
Sakala LK müüb laupäeval, 8. augustil noorkanu, h: 8 € (mun. al. aug. 2. pool) Hiiumaa bussipeatustes: kl 9.45 Heltermaa, 10.00 Suuremõisa, 10.20 Käina vana Coop, 10.35 Emmaste.
Tel 5374 1711
Müüa kolmerattaline elektriline roller. Ostetud aastal 2024, sõitnud 1600 km. Asub Käinas. H: 825 eurot.
Tel 5563 7789 Mare
Müüa 36 ruumimeetrit 2024. aastal tehtud 50-55 cm pikkusega küttepuid. Transport Käina-Emmaste piirkonnas hinna sees.
Lisainfo tel +372 529 3586
Laskekatsed toimuvad 11. ja 25. augustil algusega kl 16 Paluküla lasketiirus. Lasketiir on avatud kl 16–20, kui laskjaid jätkub. Huviliste puudumisel suletakse tiir kl 18.30. Ootame rohket osavõttu!
Veel lugemist:
GALERIID
Emmaste kergejõustikustaadionil peeti laupäeval Anne Golubi nimeline XI külavõistlus viievõistluses, mis tõi starti 76 osalejat.
SPORT
Virumaa rahvarallil, mis oli noorte- ja rahvaralli Eesti karikavõistluste viiendaks etapiks, jõudsid Hiiumaa Ralliklubi ekipaažid neljal korral poodiumile, sealhulgas üldvõiduni.
SPORT
Väätsal peetud Eesti petanki klubide karikavõistlustel tuli võitjaks SK Kärdla, kes alistas finaalis tiitlikaitsja Tõrva PK. Sellega teenisid nad õiguse esindada Eestit tänavusel Euroopa...
SPORT
Nädalavahetusel Pärnu Jahtklubis peetud Garmin Purjetamise Võistlussarja neljandal etapil saavutas hiidlane Jorgen Kuivonen RS Aero 5 paadiklassis esikoha.