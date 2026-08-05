JUURED REIGIS | Reigi pastori järeltulijad käisid Hiiumaad avastamas

Oma Hiiumaa juuri käis külastamas baltisaksa päritolu arst ja meelelahutaja Eckart von Hirschhausen koos oma ema, vendade-õdede ja lastega. Eckarti vanavanaisa oli Reigi pastor Richard von Hirschhausen, kes on koos oma naise ja poja Theodoriga (Eckarti vanaisa) Reigi surnuaiale maetud.