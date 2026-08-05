Jälgi meid
Lestafest bänner päis 03.-08.08

UUDISED

JUURED REIGIS | Reigi pastori järeltulijad käisid Hiiumaad avastamas

Oma Hiiumaa juuri käis külastamas baltisaksa päritolu arst ja meelelahutaja Eckart von Hirschhausen koos oma ema, vendade-õdede ja lastega. Eckarti vanavanaisa oli Reigi pastor Richard von Hirschhausen, kes on koos oma naise ja poja Theodoriga (Eckarti vanaisa) Reigi surnuaiale maetud.

Avatar photo
Perekond Hirschhausen Reigis. | Foto: Maris Hellrand

Kolme põlvkonna 18 Hirschhausenit istutasid roosid esivanemate haudadele Reigi surnuaias, külastasid kirikut ja pastoraati. Eckart pidas väikese mälestuskõne ja koos võeti isegi lauluviis üles. Kolm aastat tagasi aasta puu kandidaadiks esitatud Reigi pastoraadi pöögi oli Richard istutanud oma poja Theodori sünni auks. Theodori lapselapsed ja lapselapselapsed käisid pastoraadi aias vanaisa puud imetlemas.

Lisa kommentaar

Leave a Reply

Sinu e-postiaadressi ei avaldata. Nõutavad väljad on tähistatud *-ga

Viimased kuulutused

Veel lugemist:

DIGILEHT

DIGILEHT | Hiiu Leht 6. augustil

Hiiu Leht 6. augustil Juhtkiri | Gaasi võiks anda ka probleemide lahendamisele Arvamus | Ehk siiski areneks? Arvamus | Puudu pole võimalused, vaid tahe...

6 tundi ago

ARVAMUS

ARENGUKAVA EESMÄRK | Ehk siiski areneks?

Kui ma oma eelmises arvamusloos keskendusin valla koostamisel oleva arengukava ülesehitusele, siis täna keskendun pigem sellele, mis minu arvates ühest arengukavast arengukava teeb –...

8 tundi ago

UUDISED

47 AASTAT HIIUMAA HEAKS | Helgi Põllo pani muuseumis ameti maha

Juulikuu viimasel päeval muuseumis töö lõpetanud ajaloolane Helgi Põllo üritas enda sõnul nende aastatega näidata, et ka väikeses muuseumis on võimalik teha suuri asju.

9 tundi ago

AHTO ILMAJUTUD

AHTO ILMAJUTUD | Nädal toob mõõduka sooja ja võimaluse jälgida päikesevarjutust

Järgneva nädala aja ilm on pigem kuivapoolsem ning temperatuuri poolest selline "harju keskmine".

10 tundi ago

Installi Hiiu Leht enda seadmes, et mugavalt olla kursis kõige uuemate uudistega ja saada teavitusi olulistest sündmustest.

Installi
×