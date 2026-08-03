Jälgi meid
Lestafest bänner päis 03.-08.08

UUDISED

TAAS AVATUD | Ristna tuletorn sai värskema ilme

1. augustil avati Ristna tuletorn pärast ehitustöid. Lindi lõikasid läbi Andres Unn Transpordiametist, Antti Leigri Hiiumaa vallavolikogust ja Kristel Peikel Hiiumaa turismiklastrist.

Avatar photo
Ristna tuletorn. | Hiiumaa vald

Kõpu poolsaare tipus paiknev Ristna tuletorn läbis suuremahulise restaureerimise. Ehitustööde käigus restaureeriti 1874. aastal ehitatud Ristna tuletorni nii seest kui ka väljast. Lisaks parandati oluliselt torni ventilatsioonisüsteemi. 

Lisa kommentaar

Leave a Reply

Sinu e-postiaadressi ei avaldata. Nõutavad väljad on tähistatud *-ga

Viimased kuulutused

Veel lugemist:

SUVI

KUHU MINNA | Rahvatantsuselts Pääsuke kutsub osa saama tantsulavastusest “Pesaloojad”

"Pesaloojad" on tantsulavastus, mis tugineb eesti loomislugudele. Lavale jõuavad kujundid maailma sünnist – veerevad õunad, kuld- ja hõbemune munevad linnud, maastike ja inimliku argipäeva...

4 tundi ago

POLITSEI

NÄDAL POLITSEIS | Kodukohvikute nädalavahetus tõi politseile rohkem tööd

Möödunud nädalal tegeles Hiiumaa politsei 49 erineva korrarikkumise teatega ning alustas nende põhjal 22 väärteomenetlust.

5 tundi ago

KULTUUR

RAAMATULEID | Mis on südametammide taga?

"Ma ei mäleta enam kõiki üksikasju, aga mäletan seda tunnet," alustab Maili Uibo Käina raamatukogu õdusas lugemistoas. Ta on vestluseks välja valinud kaks aastat...

1 päev ago

GALERIID

GALERII | Vaimutoitu jagus terveks päevaks

Hiiumaa kodukohvikute päevade kolmandal päeval rääkisid Hiiu Lehe kohvikus Baabade juures köik jütud ära Helgi Põllo, Debora Saarnak, Kristen Michal, An-Marlen ja Andrus Kivirähk.

2 päeva ago

Installi Hiiu Leht enda seadmes, et mugavalt olla kursis kõige uuemate uudistega ja saada teavitusi olulistest sündmustest.

Installi
×