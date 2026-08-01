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Kodukohvikute päev banner 16.-30.07

SUVI

KUHU MINNA | Kassari suveseiklus kutsub kõiki rajale

Hiiumaa üks kaunimaid paiku, Kassari, peidab endas lugusid, vaateid ja kohti, millest nii mõnigi jääb tavapärasel külastusel märkamata. Just sellepärast tasub sel suvel võtta ette Kassari suveseiklus ja avastada saar hoopis uue nurga alt.
Võistkond Kassari Brut Kassari suveseikluse rajal. | Foto: Erakogu

Kuni 30. augustini ootab kõiki huvilisi vahva seiklusorienteerumine, kus iga tiim saab ise valida, kuidas rada läbida. Tule jalgsi, hüppa ratta selga või võta ette mõnus autosõit. Valik on sinu! Rajal ootab avastamist 30 kontrollpunkti ning stardi- ja finišikoha saad samuti ise määrata. See tähendab, et saad seikluse sättida täpselt oma päeva, tempo ja seltskonna järgi.

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