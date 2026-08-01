KUHU MINNA | Kassari suveseiklus kutsub kõiki rajale

Kuni 30. augustini ootab kõiki huvilisi vahva seiklusorienteerumine, kus iga tiim saab ise valida, kuidas rada läbida. Tule jalgsi, hüppa ratta selga või võta ette mõnus autosõit. Valik on sinu! Rajal ootab avastamist 30 kontrollpunkti ning stardi- ja finišikoha saad samuti ise määrata. See tähendab, et saad seikluse sättida täpselt oma päeva, tempo ja seltskonna järgi.