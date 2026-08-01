Kuni 30. augustini ootab kõiki huvilisi vahva seiklusorienteerumine, kus iga tiim saab ise valida, kuidas rada läbida. Tule jalgsi, hüppa ratta selga või võta ette mõnus autosõit. Valik on sinu! Rajal ootab avastamist 30 kontrollpunkti ning stardi- ja finišikoha saad samuti ise määrata. See tähendab, et saad seikluse sättida täpselt oma päeva, tempo ja seltskonna järgi.
SUVI
KUHU MINNA | Kassari suveseiklus kutsub kõiki rajale
Hiiumaa üks kaunimaid paiku, Kassari, peidab endas lugusid, vaateid ja kohti, millest nii mõnigi jääb tavapärasel külastusel märkamata. Just sellepärast tasub sel suvel võtta ette Kassari suveseiklus ja avastada saar hoopis uue nurga alt.
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Laskekatsed toimuvad 11. ja 25. augustil algusega kl 16 Paluküla lasketiirus. Lasketiir on avatud kl 16–20, kui laskjaid jätkub. Huviliste puudumisel suletakse tiir kl 18.30. Ootame rohket osavõttu!
Kärdla Lasteaed ootab oma meeskonnaga liituma lasteaiaõpetajat 1,0 koormusega.
Avaldus, CV ja kvalifikatsiooninõuetele vastavust tõendavate dokumentide koopiad palume esitada hiljemalt 14.08.2026 elektrooniliselt tiina.hinno@hiiumaa.ee või aadressil Kalda 11, Kärdla 92413, Hiiumaa.
Tööle asumine 24. august 2026.
Täiendav info tel 502 3058.
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