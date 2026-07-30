“Kõik alati küsivad, kes te olete,” naljatas Hiiumaa juurtega Elis Vija, kes on kohvik Kärrdali üks asutajatest. Ise nimetab ta end koos kaasaga pendelrändajateks.
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UUS KOHVIK | Kärrdal sündis mõeldes kohalikele
Juuli algul avas ilma piduliku sissejuhatuseta uksed uus Kärdla keskväljakul tegutsev kohvik nimega Kärrdal. Endised apteegiruumid on läbinud tõelise uuenduskuuri. Ruumi sisse astudes tervitas puhveti tagant sõbralik teenindaja.
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Laskekatsed toimuvad 11. ja 25. augustil algusega kl 16 Paluküla lasketiirus. Lasketiir on avatud kl 16–20, kui laskjaid jätkub. Huviliste puudumisel suletakse tiir kl 18.30. Ootame rohket osavõttu!
Kärdla Lasteaed ootab oma meeskonnaga liituma lasteaiaõpetajat 1,0 koormusega.
Avaldus, CV ja kvalifikatsiooninõuetele vastavust tõendavate dokumentide koopiad palume esitada hiljemalt 14.08.2026 elektrooniliselt tiina.hinno@hiiumaa.ee või aadressil Kalda 11, Kärdla 92413, Hiiumaa.
Tööle asumine 24. august 2026.
Täiendav info tel 502 3058.
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