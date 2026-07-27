NÄDAL POLITSEIS | Neli ohtlikku juhti kõrvaldati liiklusest

Kärdla politseijaoskonna juhi Moonika Raudsepa sõnul tuvastas patrull enim kiiruseületamisi asulavälistel teedel. Sõiduki juhtimiselt kõrvaldati neli juhti, kellest kaks juhtisid sõidukit alkoholijoobes ja kahel puudus juhtimisõigus. Samuti peatas politsei mitmel korral sõidukeid põhjusel, et juht rääkis roolis telefoniga. Nädala jooksul registreeriti üks liiklusõnnetus, tegemist oli sõiduauto ja metslooma kokkupõrkega.