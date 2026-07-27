Jälgi meid
HL kohviku bänner

UUDISED

NÄDAL POLITSEIS | Neli ohtlikku juhti kõrvaldati liiklusest

Möödunud nädala jooksul tegeles Hiiumaa politsei 51 erineva korrarikkumise teatega. Juhtumite põhjal alustati 29 väärteomenetlust ja üks kriminaalmenetlus ning käidi 18 väljakutsel. Jaoskonna arestimajja viidi kainenema kolm inimest.
Avatar photo
Foto: Raul Vinni

Kärdla politseijaoskonna juhi Moonika Raudsepa sõnul tuvastas patrull enim kiiruseületamisi asulavälistel teedel. Sõiduki juhtimiselt kõrvaldati neli juhti, kellest kaks juhtisid sõidukit alkoholijoobes ja kahel puudus juhtimisõigus. Samuti peatas politsei mitmel korral sõidukeid põhjusel, et juht rääkis roolis telefoniga. Nädala jooksul registreeriti üks liiklusõnnetus, tegemist oli sõiduauto ja metslooma kokkupõrkega.

Lisa kommentaar

Leave a Reply

Sinu e-postiaadressi ei avaldata. Nõutavad väljad on tähistatud *-ga

Viimased kuulutused

Veel lugemist:

ARVAMUS

REPLIIK | Aivar Viidik laimab Hiiu Lehte valeväidetega

Viidik süüdistas Hiiu Lehte vallavanem Hergo Tasuja arvamusloo tellimises vastuseks Roman Lukase kriitilises toonis kirjutisele. Tegelikult laekus Tasuja arvamuslugu toimetusse kolm päeva varem. Hoolimata...

2 tundi ago

SUVI

KUHU MINNA | Pühalepa muusikafestival tähistab 15. sünnipäeva Mozarti, Tüüri ja Eesti tippmuusikutega

Sel suvel toimub Hiiumaal juba 15. Pühalepa muusikafestival, mis on aastate jooksul kujunenud üheks saare olulisemaks klassikalise muusika sündmuseks. Juubelifestival toob publiku ette maailmaklassika...

3 tundi ago

UUDISED

LEITI PUUDUSI | Ükski kontrollitud Hiiumaa söögikoht ei vastanud tuleohutusnõuetele

Lääne päästekeskuse inspektorid kontrollisid juunis Hiiumaal kolme toitlustusasutuse tuleohutust, kuid ükski neist ei vastanud nõuetele.

4 tundi ago

KUIDAS MA SIIA SATTUSIN?

SATTUMISE LUGU | Iir tuli Kärdlasse pikkasid suvesid nautima

Teatrikunstnik Iir Hermeliin hoiab Kärdlas elu sees oma vanaema vanas talukohas.

1 päev ago

Installi Hiiu Leht enda seadmes, et mugavalt olla kursis kõige uuemate uudistega ja saada teavitusi olulistest sündmustest.

Installi
×