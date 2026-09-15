ARVAMUS | Hetkeline raha ei tee valda jõukamaks

“Kas ettevõtlus on arengumootor või üks peatükk teiste seas? /…/ Probleem on selles, kas ettevõtlus on arengukavas päriselt juhtiv jõud? /…/ “arvestada” ei vasta küsimusele, kes seda kõike veab?”
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