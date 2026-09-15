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ARVAMUS

ARVAMUS | Hetkeline raha ei tee valda jõukamaks

Roman Lukas küsis oma arvamusloos (“Mida ütleb rahva tagasiside?” – Hiiu Leht 3.09.2026) mitmeid asjakohaseid küsimusi, millele püüan vastata.
Omar Jõpiselg, Hiiumaa abivallavanem. | Foto: Tuuli Tammla

“Kas ettevõtlus on arengumootor või üks peatükk teiste seas? /…/ Probleem on selles, kas ettevõtlus on arengukavas päriselt juhtiv jõud? /…/ “arvestada” ei vasta küsimusele, kes seda kõike veab?”

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