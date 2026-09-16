MAGUS VÕIT | Hiidlased püsivad jalgpallis liidri kannul

Laupäeval Kärdla linnastaadionil peetud 22. vooru kohtumises alistas Hiiumaa FC Tallinn U21 1:0. Võiduvärava lõi Eerik Poopuu neljandal üleminutil.
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