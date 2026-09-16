KUULA | Hiiu Lehe minutid 16. septembril

Millest räägivad Hiiu Lehe minutid?
- Tuuletorn muutuste lävel
- Turismisuvi näitas kasvu
- Vargad viisid vara
Hiiu Lehe minutitega on eetris lehe peatoimetaja Raul Vinni.
Millest räägivad Hiiu Lehe minutid?
Hiiu Lehe minutitega on eetris lehe peatoimetaja Raul Vinni.
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Raul!
Palju õnne sünnipäevaks!
Teravat sulge, tugevat tervist ja ikka häid laineid ja tuuli!
Soovib Maris
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Hiiumaa Orienteerujate Klubi tänab kõiki, kes aitasid kaasa Hiiumaa 65. karikavõistluste edukale toimumisele: AS Jetoil, AS Sportland Eesti, COOP Hiiumaa, M ja P Nurst AS, Hiiumaa Spordiliit, Euro Kinnisvaraarendus OÜ. Aitäh teile, perekond Kütt ja Marje Randmaa, karikate ning Laura Valting, diplomite eest! Tänud Tiiu Vannasele jooginõude eest! Täname Hardi Raiendit asjatundliku ja rõõmsameelse kommentaatori töö eest. Suured tänud RMK-le, et saime Leemeti metsamajas toimetada.
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FC Hiiumaa jätkab neljamängulise võiduseeriaga jalgpalli II liigas teisel kohal ja püsib kaheksa vooru enne hooaja lõppu liidri kannul.
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