DIGILEHT | Hiiu Leht 17. septembril

Hiiu Leht 17. septembril
- Juhtkiri | Midagi on ju ikka hästi ka!
- Arvamus | Üks tähtis ja oodatud kuu
- Arvamus | Eluliini hoidjad
- Arvamus | Hetkeline raha ei tee valda jõukamaks
- Tänavaküsitlus | Kuidas suhtute laste sotsiaalmeedia kasutusse, kas on vaja piirata?
- Uudis | Transpordiamet lasi maha saagida Ristivälja küla põlised tammed
- Uudis | Hiidlane Liina Vahtras saab majandusministriks
- Uudis | Tuuletorni nõukogu soovitab kohviku ja bowlingu rendile anda
- Uudis | Ringsoodustus tuleb sügisega
- Politsei | Kaksteist kalavõrku pandi merest pihta
- Teema | Turismiettevõtjad jäid suvega rahule
- Sport | Rallipaar Pruul ja Tikka kindlustas Türil karikasarja üldvõidu
- Sport | Jooksupeol osalemisest võib saada adrenaliinitekitav harjumus
- Sport | Hiidlased püsivad jalgpallis liidri kannul
- Persoon | Saarlasest tippkokk töösuvest Hiiumaal: See oli väga magus
- Ulguhiidlane | Siiri seest Hiiumaad kätte ei saa
- Reportaaž | Lehtma kaltsukas tõmbab rahva igal laupäeval järjekorda
- Rohenäpp | Kodune õunamahl maitseb isetegemise järgi
- Kultuur | Kontserdi “Kaotatud ehted” eel- ja järelmõtteid
- Loodus | Kanarbikuliste hulgast leiab nii pohla kui ka sookailu
- 25 aastat tagasi | Kaheksa liitrit salaviina