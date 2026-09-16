Jälgi meid
Moosikonkurss

DIGILEHT

DIGILEHT | Hiiu Leht 17. septembril

Avatar photo
Hiiu Leht 17. septembril
  • Juhtkiri | Midagi on ju ikka hästi ka!
  • Arvamus | Üks tähtis ja oodatud kuu
  • Arvamus | Eluliini hoidjad
  • Arvamus | Hetkeline raha ei tee valda jõukamaks
  • Tänavaküsitlus | Kuidas suhtute laste sotsiaalmeedia kasutusse, kas on vaja piirata?
  • Uudis | Transpordiamet lasi maha saagida Ristivälja küla põlised tammed
  • Uudis | Hiidlane Liina Vahtras saab majandusministriks
  • Uudis | Tuuletorni nõukogu soovitab kohviku ja bowlingu rendile anda
  • Uudis | Ringsoodustus tuleb sügisega
  • Politsei | Kaksteist kalavõrku pandi merest pihta
  • Teema | Turismiettevõtjad jäid suvega rahule
  • Sport | Rallipaar Pruul ja Tikka kindlustas Türil karikasarja üldvõidu
  • Sport | Jooksupeol osalemisest võib saada adrenaliinitekitav harjumus
  • Sport | Hiidlased püsivad jalgpallis liidri kannul
  • Persoon | Saarlasest tippkokk töösuvest Hiiumaal: See oli väga magus
  • Ulguhiidlane | Siiri seest Hiiumaad kätte ei saa
  • Reportaaž | Lehtma kaltsukas tõmbab rahva igal laupäeval järjekorda
  • Rohenäpp | Kodune õunamahl maitseb isetegemise järgi
  • Kultuur | Kontserdi “Kaotatud ehted” eel- ja järelmõtteid
  • Loodus | Kanarbikuliste hulgast leiab nii pohla kui ka sookailu
  • 25 aastat tagasi | Kaheksa liitrit salaviina

Lisa kommentaar

Leave a Reply

Sinu e-postiaadressi ei avaldata. Nõutavad väljad on tähistatud *-ga

Viimased kuulutused

Veel lugemist:

AHTO ILMAJUTUD

AHTO ILMAJUTUD | Ilm tammub kindlalt sügise poole

Ilm tammub tasapisi kindla sügise poole. Mandril oli esimene öökülm juba ära, kuid saartel hoiab soe merevesi veel temperatuuri ühtlasemalt plusspoolel.

11 tundi ago

SPORT

KARIKAVÕIT | Rallipaar Pruul ja Tikka kindlustas Türil karikasarja üldvõidu

Hiiumaa Ralliklubi ekipaaž Robin Pruul ja Rein Tikka saavutasid rahvaralli karikavõistluste viimasel etapil Türi rahvarallil teise koha nii 4WD klassis kui ka absoluutarvestuses, kuid...

11 tundi ago

UUDISED

JÄLLE JAMA | Transpordiamet lasi maha saagida põlised tammed

Suur oli Madli Maruste üllatus, kui Hiiumaale tulles avastas, et Ristivälja külas on Transpordiameti tellitud teetööde käigus maha raiutud ka teeäärsed tammepuud, mis kunagi...

13 tundi ago

SPORT

MAGUS VÕIT | Hiidlased püsivad jalgpallis liidri kannul

FC Hiiumaa jätkab neljamängulise võiduseeriaga jalgpalli II liigas teisel kohal ja püsib kaheksa vooru enne hooaja lõppu liidri kannul.

14 tundi ago

Installi Hiiu Leht enda seadmes, et mugavalt olla kursis kõige uuemate uudistega ja saada teavitusi olulistest sündmustest.

Installi
×