TEKITAB HASARTI | Kettagolf ei pea olema vaid võistlus

Anni alustas kettagolfiga rohkem kui kümme aastat tagasi koos Kristin Lättiga, kellest on tänaseks saanud Eesti kettagolfi ajaloo üks edukamaid mängijaid. Kristin valis ühel hetkel kettagolfi professionaalse sportlase tee, Anni jaoks on kettagolf jäänud eelkõige toredaks vaba aja veetmise viisiks, sõpradega koos olemiseks ja metsas liikumiseks.
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