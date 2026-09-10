VARGUSED HIIUMAAL | Varaste saagiks langes 600 euro väärtuses kalastusvarustust

Viimatine varguse juhtum leidis aset 8. septembril. Politsei alustas menetlust juhtumis, kus Hiiumaa vallas asuva randumiskoha juures
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