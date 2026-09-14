Kokku tegeles Hiiumaa politsei nädala jooksul 36 erineva korrarikkumise teatega. Juhtumid tõid kaasa 12 väärteomenetlust, kaks kriminaalmenetlust ja 14 väljakutset. Kainenemist jaoskonna arestimajas vajas kolm inimest.
POLITSEI
NÄDAL POLITSEIS | Politsei uurib varguse ja vägivalla juhtumit
Hiiumaa politsei alustas möödunud nädalal kaks kriminaalmenetlust. Ühe juhtumi puhul on tegemist lähisuhtes toimepandud vägivalla juhtumiga. Teise juhtumi puhul lahendab politsei püügil olnud kalastusvõrkude ja lippude vargust Hellamaa lahest.
Viimased kuulutused
Veel lugemist:
UUDISED
Hiiumaa Raamatukogude direktori konkursile avalduse esitanud inimeste seast juhi leidmiseks moodustatakse konkursikomisjon, kes hakkab kandidaate hindama.
UUDISED
Kaitseressursside Amet ootab kandidaate 2026. aasta koolitöötaja preemiakonkursile, mille eesmärk on tunnustada koolitöötajaid riigikaitse valdkonna silmapaistva edendamise, õpilaste seas kaitsetahte arendamise ja ajateenistuse populariseerimise...
KUIDAS MA SIIA SATTUSIN?
Esimest korda 13-aastaselt Hiiumaale sattunud Kärolyn Kivistik pidas toona hulludeks neid, kes elavad nii igavas ja ahistavas kohas. Tänaseks elab ta Hiiumaal juba pea...
HOBI
Hiiumaalt alustanud kettagolfar Anni Eesmaa kuulub tänaseks küll Eesti koondisse ja sõidab maailmameistrivõistlustele, kuid tema jaoks on mängimine eelkõige hea ajaviide.