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SAUNABUSSI HING | Kaivo Platov elab Saunabussi, pere, mere ja metsa rütmis

Koos kaaslaste Toomas Kaevu ja Tiit Uusõuega on Kaivo Platov vedanud Männamaa Saunabussi pidu ajast, mil õhtuid tehti veel ise DJ-dena ja Eesti suuremate artistide Hiiumaale toomisest alles unistati.

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Kaivo möllab mitmel rindel, aga tal jagub alati aega pere, sõprade ja kõigi teiste abivajajate jaoks. | Foto: Kai Kallas

Tänavu 20. juubelit tähistanud peost on kasvanud kahepäevane festival, mille ettevalmistamine kestab sisuliselt aastaringi. 41-aastase kolme lapse isa ellu mahuvad selle kõrval mandril töötamine, pere, meri ja viimastel aastatel üha rohkem ka Kaitseliit.

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