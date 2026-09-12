Tänavu 20. juubelit tähistanud peost on kasvanud kahepäevane festival, mille ettevalmistamine kestab sisuliselt aastaringi. 41-aastase kolme lapse isa ellu mahuvad selle kõrval mandril töötamine, pere, meri ja viimastel aastatel üha rohkem ka Kaitseliit.
PERSOON
SAUNABUSSI HING | Kaivo Platov elab Saunabussi, pere, mere ja metsa rütmis
Koos kaaslaste Toomas Kaevu ja Tiit Uusõuega on Kaivo Platov vedanud Männamaa Saunabussi pidu ajast, mil õhtuid tehti veel ise DJ-dena ja Eesti suuremate artistide Hiiumaale toomisest alles unistati.
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