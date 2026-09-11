Nõukogu hinnangul on Tuuletorni tänavune tuluprognoos liiga optimistlik, selle täitmine ebareaalne ning 2027. aasta eelarve tuleks koostada senisest realistlikumalt.
UUDISED
SUURED MUUTUSED | Tuuletorni nõukogu soovitab kohviku ja bowlingu rendile anda
Elamuskeskuse Tuuletorn nõukogu tegi Hiiumaa vallavalitsusele ettepaneku lõpetada keskuses toitlustustegevus, anda toitlustusruumid rendile, muuta personalistruktuuri ja olla eelarve planeerimisel konservatiivsem.
Viimased kuulutused
Veel lugemist:
25 AASTAT TAGASI
Kõplased ikka umbusklikud Kõpu kooli saalis toimunud Kõpu rahvuspargi arutelul ilmnes selgelt, et inimesed ei usalda
ARVAMUS
Tähtsate asutuste vaidlus selle üle, kes peaks kodus kukkunud eaka püsti aitama, paneb paratamatult küsima, kas me räägime ikka inimesest või lihtsalt ühest tüütust...
KULTUUR
Kangelaslikkust on mitmesugust, häälekat ja silmatorkavat, aga ka vaikset ja varjuhoidvat. Ühe taolisega kohtute, kui võtate kätte Vaike Külveti raamatu “Memoir of an Exile”,...
SPORT
Jahtklubi Dago noorpurjetajatest sai Pärnu Sügisregatil parima tulemuse Hugo Oago, kes lõpetas Optimisti klassis 77 osaleja konkurentsis 26. kohal.