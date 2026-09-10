Võrreldes möödunud suvega kasvas 2026. aasta suvel Rohuküla–Heltermaa liini reisijate arv 1% ja sõidukite arv 3%. Suve jooksul reisis Hiiumaa liinil 304 110 reisijat ja 130 878 sõidukit. 2025. aasta suvel veeti Hiiumaa liinil üle 300 400 reisijat ja 127 090 sõidukit.
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REKORDILINE SUVI | Hiiumaa praamiliin lõi rekordeid
Heltermaa-Rohuküla praamiliinil kasvas tänavuse suvega nii reisijate kui sõidukite arv ning rekordi püstitasid nii jalgrataste vedu kui augustikuu sõidukite arv. Püsielaniku piletiga reisijate arv aga mullusega võrreldes veidi vähenes.
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