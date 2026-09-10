HOROSKOOP | 10.–16. september

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RISTSÕNA
Ristsõna lahendus saada ilmumisele järgnevaks teisipäevaks koos oma nimega e-postile ristsona@hiiuleht.ee. Kõikide õigete lahenduste vahel loosime välja Roograhu pitsa.
DIGILEHT
Hiiu Leht 10. septembril Juhtkiri | Rääkigem inimestega Arvamus | Kes küll aitaks memme püsti? Arvamus | Kas kõik väärtuslik peab olema kaitse all?...
SPORT
Hiiumaa Kabeklubi sportlane Kätlin Mast võitis Riias peetud Balti noorte lahtistel meistrivõistlustel G19 vanuseklassis pronksmedali.
UUDISED
Hiiumaa Ametikooli Vilistlaskogu ümarlaual leiti, et Suuremõisa loss ja aed peaksid jääma avalikku kasutusse ning nende tulevik võiks olla seotud ka haridustegevusega.