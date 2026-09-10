TEHTUD! | Hiidlased ja saarlased saavad mandri kaudu naabersaarele sõita püsielaniku soodustusega

Regionaal- ja põllumajandusminister Hendrik Johannes Terras allkirjastas määruse, mille järgi saavad Hiiumaa ja Saaremaa püsielanikud alates 22. septembrist mandri kaudu naabersaarele sõites kasutada püsielaniku soodustust nii reisija- kui ka sõidukipileti ostmisel. Soodustus ei sõltu sellest, kas Hiiumaa ja Saaremaa vaheline otseühendus on katkenud või häiritud.