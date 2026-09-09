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KELLE ASI? | Kaitseta kiviaed lükati Laukal hunnikusse

Lauka külas riigitee hooldustööde käigus eemaldatud ajalooline kiviaed ei olnud riikliku kaitse all ja seega justkui hall ala, mille osas kellelgi hoolsuskohustust pole. Ükski osapool endale tuhka pähe raputama ei hakka.
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Laukal viidi teetööde käigus ära ajalooline kiviaed. | Foto: Raul Vinni

Laukalt ära koristatud kivid on nagu kuum kartul, mida keegi ei taha kätte võtta. Igal asjaosalisel on oma seletus, kuidas juhtus kohalikes meelehärmi tekitanud kiviaia äraviimine.

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