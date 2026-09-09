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ARVAMUS | Kas kõik väärtuslik peab olema kaitse all?

Lauka kiviaed ei ole mälestis ning sellele ei laiene muinsuskaitseseadusest tulenev kaitse. Transpordiameti selgituse järgi on ajaloolised kiviaiad riigi teemaal kaardistatud ja vajaduse korral kaitse alla võetud, Lauka puhul ei ole selleks vajadust nähtud.
Marilin Mihkelson. Muinsuskaitseameti peadirektor. | Foto: Airi Leon / Muinsuskaitseamet

Juhtum tõstatab laiema küsimuse: kas kõik see, mida tahame Eestis säilitada, peab selleks olema riikliku kaitse all?

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