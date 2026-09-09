Juhtum tõstatab laiema küsimuse: kas kõik see, mida tahame Eestis säilitada, peab selleks olema riikliku kaitse all?
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ARVAMUS | Kas kõik väärtuslik peab olema kaitse all?
Lauka kiviaed ei ole mälestis ning sellele ei laiene muinsuskaitseseadusest tulenev kaitse. Transpordiameti selgituse järgi on ajaloolised kiviaiad riigi teemaal kaardistatud ja vajaduse korral kaitse alla võetud, Lauka puhul ei ole selleks vajadust nähtud.
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