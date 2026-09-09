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KULTUUR

PÖÖRANE LEND | Rootslase pöörasest lennust Hiiumaale valmib lühifilm

Hiiumaa Militaarmuuseumi eestvedamisel valmib lühifilm 1981. aastal Rootsist väikelennukiga Hiiumaale saabunud rootslasest, kelle ootamatu maandumine Kõpu poolsaarel tekitas Nõukogude piirivalves suure segaduse.

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Lendurirolli täitis tuntud harrastusnäitleja Mati Lepna. | Foto: Arno Kuusk

Osa filmist on juba üles võetud ning võtetel kasutati sama tüüpi Cessna 172 väikelennukit, millega rootslane 45 aastat tagasi Hiiumaale lendas.

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