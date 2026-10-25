RAAMATULEID | Enno Tuulik nopib raamatutest kullateri

“See on lootusrikas ilus lugu,” ütleb Enno Tuulik “Saladusliku saare” kohta. Ta läheb hoogu, kui jutustab Ameerika kodusõja ajal vangistusest õhupalliga põgenenud meestest, kes tormi tõttu Vaikse ookeani üksikule saarele sattusid. Seal ümbritses neid küll lopsakas loodus ja salaja tuli appi kapten Nemo, kuid neil tuli õppida toime tulema täiesti uutes oludes. “Lõpus on väga ilus finaal,” meenutab Enno meeste imelist pääsemist hävinud saarelt.