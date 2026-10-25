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KULTUUR

RAAMATULEID | Enno Tuulik nopib raamatutest kullateri

Hiiumaalt palju kaugemalgi pastorina tuntud Enno Tuulik ütleb, et praegu pakub talle peamist huvi vaimulik kirjandus. Kuid lapsepõlvest saadik on teda saatnud hoopis noortekirjanduse klassikasse kuuluv Jules Verne’i seiklusjutt “Saladuslik saar”. Alles hiljuti luges ta selle uuesti läbi.
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Lugemiseta ei möödu Enno Tuulikul naljalt ühtki päeva. | Foto: Kati Vooglaid Kukk

“See on lootusrikas ilus lugu,” ütleb Enno Tuulik “Saladusliku saare” kohta. Ta läheb hoogu, kui jutustab Ameerika kodusõja ajal vangistusest õhupalliga põgenenud meestest, kes tormi tõttu Vaikse ookeani üksikule saarele sattusid. Seal ümbritses neid küll lopsakas loodus ja salaja tuli appi kapten Nemo, kuid neil tuli õppida toime tulema täiesti uutes oludes. “Lõpus on väga ilus finaal,” meenutab Enno meeste imelist pääsemist hävinud saarelt.

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