EHTEKUNSTNIK | Maria Valdma Härm käib presidendi aias roikaid korjamas

Maria Valdma Härm on teinud ehteid nii riigipeadele kui ka inimestele, kes tahavad oma koduaia õunapuud abielusõrmusesse jäädvustada. Ta ei armasta seeriatootmist, oma ehteid peaaegu ei kanna ning tunnistab, et kipub töö alustamisega viimase hetkeni venitama.