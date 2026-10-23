Ateljees Tallinnas Hobusepea tänaval avab Hiiumaalt pärit kunstnik musta ehtekarbi, mida kaunistab Eesti riigivapp. Karbist vaatavad vastu mansetinööbid, mis on justkui söetükkidena hõbedasse vormi pandud.
PERSOON
EHTEKUNSTNIK | Maria Valdma Härm käib presidendi aias roikaid korjamas
Maria Valdma Härm on teinud ehteid nii riigipeadele kui ka inimestele, kes tahavad oma koduaia õunapuud abielusõrmusesse jäädvustada. Ta ei armasta seeriatootmist, oma ehteid peaaegu ei kanna ning tunnistab, et kipub töö alustamisega viimase hetkeni venitama.
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