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KULTUUR

LEIVATEGU | Kehva saak toob Mihklisse aganaleiva

Puhtast rukkijahust leiba tehti Hiiumaal vanasti ainult pulmadeks ja jõuludeks. Muidu läks ikka aganaid lisaks. Mismoodi aganaleib maitseb, saab teada Mihkli talumuuseumis hingedeaja perepäeval.

Vanasti oli aganaleib nii karune, et lagunes juba ahjust välja võttes. | Foto: Hiiumaa muuseum

Mihkli talu rukkipõld andis tänavu üsna kehva saagi – saime tagasi seemnevilja ja pisut jagus ka mõne leivateo jaoks. Puhast rukkileiba on eestlased söönud vaid sadakond aastat. Enne seda “pikendati” leivajahu odrajahu ja aganate lisamisega. Ka kartulite leivataignasse sõtkumine pole hiidlastele võõras. Ann Viin Reigist teadis 1932. aastal rääkida, et hädaajal olevat Koidma rahvas proovinud leiva sisse panna saepuru, aga niisugune leib polevat hästi kõlvanud.

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