LEIVATEGU | Kehva saak toob Mihklisse aganaleiva

Mihkli talu rukkipõld andis tänavu üsna kehva saagi – saime tagasi seemnevilja ja pisut jagus ka mõne leivateo jaoks. Puhast rukkileiba on eestlased söönud vaid sadakond aastat. Enne seda “pikendati” leivajahu odrajahu ja aganate lisamisega. Ka kartulite leivataignasse sõtkumine pole hiidlastele võõras. Ann Viin Reigist teadis 1932. aastal rääkida, et hädaajal olevat Koidma rahvas proovinud leiva sisse panna saepuru, aga niisugune leib polevat hästi kõlvanud.