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PILTUUDIS | Tilga kruusakarjäär korrastati puhkealaks

Hiiumaa vallale kuuluv Tilga kruusakarjäär on pärast kaevandamise lõppu korrastatud ning endisel kaevandusalal saab nüüd supelda ja vaba aega veeta. Keskkonnaamet tunnistas karjääri oktoobri alguses ametlikult korrastatuks.
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Ujumine Tilga karjääris on nüüdsest küll lubatud, aga tegemist ei ole ametliku supluskohaga. | Foto: Raul Vinni

Varem ehituskruusa kaevandamiseks kasutatud alal tasandati järsud nõlvad ja kujundati laugemad kaldad. Ühe suure veekogu asemel säilitati mitu väiksemat veekogu ja madalaveelist ala, et pakkuda mitmekesisemaid elupaiku. Võimalikult palju jäeti alles ka karjääris juba looduslikult kujunenud elupaiku.

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