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NÄDAL POLITSEIS | Kolme päevaga kaks liiklusõnnetust
Möödunud nädala lõpus juhtus Hiiumaal kaks rasket liiklusõnnetust, millest ühes sai rollerijuht vigastada ja teises sõitis joobes juht autoga teelt välja ning rammis külili rulludes elektrikilpe.
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20.10.2026
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14.10.2026
Hiiumaa Orienteerujate Klubi tänab meie toetajaid ja koostööpartnereid: AS Jetoil, AS Sportland, Hiiumaa Spordiliit, Kultuurkapitali Hiiumaa ekspertgrupp, COOP Hiiumaa, Euro Kinnisvaraarenduse OÜ, M ja P Nurst AS, AS Salva Kindlustus, OÜ Relle Autokaubad, OÜ Tiit Reisid, Hiiu Leht, RMK, EOL, Recado Meedia OÜ, Emmaste Põhikool, Hiiumaa Spordikool, Hiiumaa vald, Marje Randmaa, Laura Valting, Tiiu Vannas, Hardi Raiend. Tänu teile läks meil hooaeg suurepäraselt korda!
14.10.2026
Ostan kultivaatori traktorile 25 hj. Tel 516 8779
14.10.2026
Ostan kaks rulooni põhku või võrdväärse koguse pakkides. Tel 5628 5468
12.10.2026
Vajan abi katuse remondiks. Tel 515 6076
09.10.2026
Müüa avavee mõrra luba (Saare maakond), püügi ruut 272. Pakumised teha oliver.sannik@gmail.com Tel 523 0463
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Hiiu Lehe minutid kõlavad Kadi raadios kolmapäeva hommikuti.