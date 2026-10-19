Jälgi meid
Pane leht kiiremini käima Päis

PÄÄSTE

NÄDAL POLITSEIS | Kolme päevaga kaks liiklusõnnetust

Möödunud nädala lõpus juhtus Hiiumaal kaks rasket liiklusõnnetust, millest ühes sai rollerijuht vigastada ja teises sõitis joobes juht autoga teelt välja ning rammis külili rulludes elektrikilpe.

Avatar photo
Foto: Raul Vinni

Reede õhtupoolikul

Lisa kommentaar

Leave a Reply

Sinu e-postiaadressi ei avaldata. Nõutavad väljad on tähistatud *-ga

Viimased kuulutused

Veel lugemist:

DIGILEHT

DIGILEHT | Hiiu Leht 22. oktoobril

Ööl vastu pühapäeva keeratakse kella tund aega edasi.

11 tundi ago

UUDISED

SAMM EDASI | Palade mobiilimast sai transpordiametilt rohelise tule

Vahepeal keeldudesse takerdunud Palade piirkonna mobiililevi parandamiseks kavandatava mobiilimasti rajamisel on leitud uus lahendus.

11 tundi ago

AHTO ILMAJUTUD

AHTO ILMAJUTUD | Öökülmad taanduvad, ees ootab soojem nädal

Esimesed öökülmad on möödas ning järgneva nädala aja ilm tuleb taas veidi soojem ning ilmselt ka veidi niiskem.

11 tundi ago

HIIU LEHE MINUTID

KUULA | Hiiu Lehe minutid 21. oktoobril

Hiiu Lehe minutid kõlavad Kadi raadios kolmapäeva hommikuti.

12 tundi ago

Installi Hiiu Leht enda seadmes, et mugavalt olla kursis kõige uuemate uudistega ja saada teavitusi olulistest sündmustest.

Installi
×