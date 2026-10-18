Fääri saared pole eestlaste reisisihtkohtade hulgas just esikohal. Ikka ostetakse rannapuhkuse pakett mõnele saarele, aga olgu see siis pigem sooja kliimaga ja päikesepaisteline paik. Vähenõudlikumale ajavad kindlasti ka Hiiumaa ja Saaremaa asja ära.
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KIRI FÄÄRIDELT | Lambad, ennustamatu ilm ja James Bondi puhkepaik
Väike rahvakild keset karmi Atlandi ookeani, loendamatud lambakarjad ja ürgne loodus, hunnitud vaated, James Bondi viimne puhkepaik ja ilm, mis võib päikesepaistest viie minutiga muutuda paduvihmaks või lörtsisajuks. “Kui ilm ei meeldi, oota viis minutit,” ütlevad fäärlased ise.
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