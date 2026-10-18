KIRI FÄÄRIDELT | Lambad, ennustamatu ilm ja James Bondi puhkepaik

Fääri saared pole eestlaste reisisihtkohtade hulgas just esikohal. Ikka ostetakse rannapuhkuse pakett mõnele saarele, aga olgu see siis pigem sooja kliimaga ja päikesepaisteline paik. Vähenõudlikumale ajavad kindlasti ka Hiiumaa ja Saaremaa asja ära.