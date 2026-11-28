“Kindlasti ei ole ma lugemissõltlane, kes põgeneb tegelikkuse eest raamatute maailma,” ütleb Karina Käär, kui oleme kohvitassi taga vestlust alustanud.
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