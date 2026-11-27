Enim leidis märkimist ebakindlus tuleviku ees – seda nimetas sündivuse takistusena kokku 23 vastajat ja allpool mõned tsitaadid.
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ARVAMUS | Meid sünnib järjest vähem – miks küll?
Ilmselt võiks igaüks meist pakkuda olukorrale mitu seletust ja seda oletust kinnitavad TÜ Pärnu kolledži sotsiaaltöö ja rehabilitatsiooni korralduse tudengite anonüümsena antud kirjalikud vastused minu pealkirjas esitatud küsimusele: oma seisukoha väljendajaid oli kokku 40 ning erinevaid põhjuseid loetelus 26.
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