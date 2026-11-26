Laupäeval kaotas Tartu Eesti-Läti liigas BK Ogrele 82:89. Paasoja kogus 27 minutiga seitse punkti. Liigatabelis oli Tartu kuue võidu ja nelja kaotusega viiendal kohal.
SPORT
KORVPALL | Paasoja aitas Tartu eurosarjas võidule
Hiiumaalt pärit korvpallur Martin Paasoja aitas Tartu Ülikool Maks & Mooritsal alistada FIBA Euroopa karikasarjas Põhja-Makedoonia klubi MZT Skopje Aerodromi 93:77. Paasoja viskas 25 minutiga 13 punkti ning oli meeskonna paremuselt kolmas korvikütt. Tartule oli see alagrupiturniiri kolmas võit.
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