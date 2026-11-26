Kui näitleja Margus Taborile pakuti võimalust koos abikaasa Garmeni ja poja Theodoriga ühes lavastuses mängida, tundus mõte kohe huvitav. Kõik kolm on kutselised näitlejad, kõik kolm vabakutselised, kuid sellist võimalust pole neil seni olnud.
KULTUUR
KAS TABORID PANID TÄPPI? | Taborite etendus läheb täissaalidele
Nuutrum teatri lavastuses “Kodumängijad” astuvad esimest korda kolmekesi üheskoos lavale Margus Tabor, tema abikaasa Garmen ja poeg Theodor. Etendus, mille selle aasta piletid on suures osas juba välja müüdud, jõuab järgmise aasta augustis ka Hiiumaale.
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