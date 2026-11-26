Aasta parimaid tõsteti esile juba kaheksandat korda ning tunnustusi jagati 14 kategoorias. Tunnustused andis üle Lääne päästekeskuse juht Heiki Soodla.
UUDISED
TUNNUSTUS | Päästevõrgustiku seminar tõi tunnustusi ka hiidlastele
Pärnus peetud Lääne päästekeskuse iga-aastasel päästevõrgustiku seminaril tunnustati piirkonna silmapaistvamaid tegijaid. Hiiumaalt pälvisid tunnustuse Emmaste vabatahtliku päästekomando pealik Jürgen Post ja Hiiumaa valla kriisivalmiduse spetsialist Niels-Peter Rattiste.
Viimased kuulutused
Veel lugemist:
TASKUHÄÄLING
Seekord rääkis köik jütud ära Hiiumaa laste ja perede tugiteenuste keskuse juhataja Triin Rajang, kes pärast enam kui kümmet mandril elatud aastat kodusaarele tagasi...
INTERVJUU
Hiiumaa laste ja perede tugiteenuste keskuses töötab üle 30 inimese, kuid tööd jaguks veel kümmekonnale spetsialistile. Keskuse juhataja Triin Rajangu sõnul ei ole inimeste...
KULTUUR
Nuutrum teatri lavastuses “Kodumängijad” astuvad esimest korda kolmekesi üheskoos lavale Margus Tabor, tema abikaasa Garmen ja poeg Theodor. Etendus, mille selle aasta piletid on...
UUDISED
Hiiumaa vald kutsub Hiiumaa elanikke vastama turvalisuse ja kriisideks valmisoleku küsitlusele, mille eesmärk on välja selgitada, kui hästi on hiidlased kriisideks valmistunud ning kuidas...