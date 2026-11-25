Hiiu Leht 26. novembril
- Juhtkiri | Pimes paistab natust valgut
- Arvamus | Mitut kultuuriasutust üks saar vajab?
- Arvamus | Kadrilaupäev ehk millist Eestit me nüüd siis tahtsimegi?
- Arvamus | Meid sünnib järjest vähem – miks küll?
- Tänavaküsitlus | Kui hästi sa oma suguvõsa lugu tead?
- Uudis | Robotid panid koolilaste nutikuse ja koostöö proovile
- Uudis | Hiiumaa sünnitoetus võib tõusta 1000 euroni
- Uudis | Kodaniku mure osutus “hiiu hülge hirmuks”
- Uudis | Vallavalitsus tahab muuta Tuuletorni sihtasutuseks
- Uudis | Hiiumaa Militaarmuuseumi kogud on ainulaadsed
- Politsei | Kelmid esinesid hambakliiniku ja Telia esindajana
- Pääste | Ojakülas leiti aidast meremiin
- Teema | Triin Rajang: Meie juurde jõuavadki ainult mured
- Sport | Hiiumaa orienteerujate juubeliaasta tõi kaks üleriigilist tunnustust
- Sport | Rainer Tikerpuu võitis Hiiumaa laskmise meistrivõistlustel kaks esikohta
- Persoon | Sven-Joonatan Siibak: Üksteise märkamiseks pole vaja oodata mõnd kriisi
- Sattumise lugu | Hardi tuli ühe meteoriidi juurest teise juurde
- Külalugu | Kodu kahes külas: Õngu ja Jõesuu lood saavad kokku ühel õuel
- Kultuur | Taborite etendus läheb täissaalidele
- Kultuur | Ka kurbadest asjadest saab kirjutada väga helgelt
- Toit | Kihnu sai hiidlase jõululauale
- 25 aastat tagasi | Lennuõnnetus nõudis kaks inimohvrit