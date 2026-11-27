Kahe küla piir läheb otse läbi tema Jõeääre talu. Õngu ja Jõesuu ajaloost leiab nii laevaehitust ja meremeeste lugusid kui ka küüditamisi, äraviidud maju ja piirivalvekordoneid.
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