Pikki aastaid arvas Sven-Joonatan Siibak, et kui ta kunagi Hiiumaale elama tuleb, siis alles vanemaealisena.
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UUS PASTOR | Sven-Joonatan Siibak: Üksteise märkamiseks pole vaja oodata mõnd kriisi
Kärdla baptistikoguduse uus pastor Sven-Joonatan Siibak on õppinud tuubat ja kaalus kunagi ka muusikuks saamist. Praegu jääb tal pere ja töö kõrvalt muusika jaoks vähe aega, kuid ta usub, et ühel päeval saab temast ka oma koguduse koori laulja.
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