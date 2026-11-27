Kärdla baptistikoguduse uus pastor Sven-Joonatan Siibak on õppinud tuubat ja kaalus kunagi ka muusikuks saamist. Praegu jääb tal pere ja töö kõrvalt muusika jaoks vähe aega, kuid ta usub, et ühel päeval saab temast ka oma koguduse koori laulja.