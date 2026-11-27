2026. aasta stipendiumi saajad on Tartu Ülikooli Viljandi kultuuriakadeemias tantsukunsti spetsialisti eriala õppiv Agnes Katariina Selirand, Tallinna Tehnikaülikoolis hoonete sisekliima ja veetehnika eriala õppiv Tristan Elmi ning Tallinna Tehnikaülikoolis mereveonduse ja sadamatöö korraldamist õppiv Helena Pruul.
UUDISED
PANUS TULEVIKKU | Kolm noort hiidlast pälvisid stipendiumi
SA Hiiumaa Arenduskeskuse ja Hiiumaa Ettevõtjate Liidu poolt loodud ning Hiiumaa valla ja heade annetajate poolt toetatud Hiiumaa noorte stipendiumifond andis tänavu esmakordselt välja kolm stipendiumi noorte hiidlaste toetamiseks õpingutes väljaspool kodusaart.
Viimased kuulutused
Veel lugemist:
UUDISED
Tunnustussündmusel "Tähelend 2026" tõsteti esile rahvusvahelistel võistlustel, olümpiaadidel ja konkurssidel silmapaistvaid tulemusi saavutanud noori ning nende juhendajaid. Tunnustatute seas oli ka hiidlane Andreas Gabriel...
PERSOON
Kärdla baptistikoguduse uus pastor Sven-Joonatan Siibak on õppinud tuubat ja kaalus kunagi ka muusikuks saamist. Praegu jääb tal pere ja töö kõrvalt muusika jaoks...
KÜLALUGU
Urve Miliste ei pea teise külla minekuks koduõuest lahkuma. Hommikukohvi joob ta Õngu külas, puid käib aga kuurist toomas Jõesuus.
ARVAMUS
Ilmselt võiks igaüks meist pakkuda olukorrale mitu seletust ja seda oletust kinnitavad TÜ Pärnu kolledži sotsiaaltöö ja rehabilitatsiooni korralduse tudengite anonüümsena antud kirjalikud vastused...