Novembri keskpaigas sai Lääne-Eesti Vabatahtlik Reservpäästerühm merevalvekeskusest väljakutse, et Eeslahel, Kajakarahu juures on päev otsa seisnud üks paat. Väljakutse tuli õhtul peale kella viit, kui oli juba hämar ja murelik kodanik ütles, et nüüd on paadi juures ka valgus, aga mingit liikumist ei ole endiselt.