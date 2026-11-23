Päästjad reageerisid väljakutsele Haapsalust 5,7-meetrise kaatriga Panther, kolme meeskonnaliikmega pardal. Väljas oli juba pime, sadas vihma ja tuult oli umbes 7 m/s.
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ÄRATAS HUVI | Kodaniku mure osutus “hiiu hülge hirmuks”
Novembri keskpaigas sai Lääne-Eesti Vabatahtlik Reservpäästerühm merevalvekeskusest väljakutse, et Eeslahel, Kajakarahu juures on päev otsa seisnud üks paat. Väljakutse tuli õhtul peale kella viit, kui oli juba hämar ja murelik kodanik ütles, et nüüd on paadi juures ka valgus, aga mingit liikumist ei ole endiselt.
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