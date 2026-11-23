Alla kukkunud Ukraina päritolu kahe propelleriga lennuk An-28 oli 28 meetri pikkune, 31 meetrise tiivaulatusega ja 8,6 meetri kõrgune. Lennuk võis lennata täispaakidega seitse tundi ehk kuni 4000 kilomeetrit. | Toonase foto autor: Aidar Kääramees, 2001