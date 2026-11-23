Täna möödub traagilisest lennuõnnetusest 25 aastat. Taasavaldame 2001. aastal Hiiu Lehes avaldatud artikli.
Reede õhtul Hiiumaal alla kukkunud reisilennuki pardal viibinud
23. novembril 2001 kukkus kaks kilomeetrit enne Kärdla lennujaama alla lennukompanii Enimex reisilennuk AN-28. Reisilennuki pardal olnud 14 reisijast ja kolmest meeskonnaliikmest hukkus kohe üks reisija ning üks reisija sai surmavaid vigastusi.
Täna möödub traagilisest lennuõnnetusest 25 aastat. Taasavaldame 2001. aastal Hiiu Lehes avaldatud artikli.
Reede õhtul Hiiumaal alla kukkunud reisilennuki pardal viibinud
Novembrikuu jooksul korraldatakse esimest korda kõikides Hiiumaa koolides 1.–4. klassi õpilastele tehnoloogiapäevi, kus lapsed saavad ise ehitada, katsetada ja nuputada.
22. novembril oli Lääne-Eesti pommigrupi demineerijatel sündmus Ojakülas, kus aidahoone koristamisel oli välja tulnud meremiin. Lõhkekeha läheb hävitamisele.
Möödunud nädalal tegeles Hiiumaa politsei 24 korrarikkumise teatega, mille tulemusena alustati kaheksa väärteomenetlust ja kaks kriminaalmenetlust. Politseile anti teada ka kahest telefonikelmuse katsest.
Meie looduse kanarbikuliste rikkused ei piirdu ainult mustikate-pohlade-kailude ja teiste taoliste kääbuspõõsastega. Peale selle leidub veel hulk teisigi, keda esmapilgul kanarbikuliste sugukonda arvata üldse...