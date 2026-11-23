Kolmapäeval, 18. novembril osalesid 42 Palade Põhikooli ja Suuremõisa Lasteaed-Põhikooli õpilast tehnoloogiapäeval Palade kooli saalis, et panna proovile oma nutikus ja tiimitöö.
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TEHNOLOOGIAPÄEV | Robotid panid koolilaste nutikuse ja koostöö proovile
Novembrikuu jooksul korraldatakse esimest korda kõikides Hiiumaa koolides 1.–4. klassi õpilastele tehnoloogiapäevi, kus lapsed saavad ise ehitada, katsetada ja nuputada.
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