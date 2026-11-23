Kärdla politseijaoskonna juhi Moonika Raudsepa sõnul lahendab politsei möödunud nädalal alustatud kriminaalmenetlustes lähisuhtevägivalla juhtumit ning tahtlikult tulekahju tekitamisega vara hävitamise juhtumit.
POLITSEI
NÄDAL POLITSEIS | Kelmid esinesid hambakliiniku ja Telia esindajana
Möödunud nädalal tegeles Hiiumaa politsei 24 korrarikkumise teatega, mille tulemusena alustati kaheksa väärteomenetlust ja kaks kriminaalmenetlust. Politseile anti teada ka kahest telefonikelmuse katsest.
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