Pärast enam kui kümmet mandril elatud aastat saarele naasnud Triin Rajang räägib Hiiu Lehe taskuhäälingus “Köik Jütud” spetsialistide puudusest, laste vaimsest tervisest, lapsevanemate teadlikkusest ja vastutusest ning sellest, kuidas väikeses kogukonnas, kus kõik tunnevad kõiki, abivajajaid märgata ja aidata. Juttu tuli ka sotsiaalvaldkonna töötajate sageli nähtamatuks jäävast tööst.
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INTERVJUU | Triin Rajang: Meie juurde jõuavadki ainult mured
Hiiumaa laste ja perede tugiteenuste keskuses töötab üle 30 inimese, kuid tööd jaguks veel kümmekonnale spetsialistile. Keskuse juhataja Triin Rajangu sõnul ei ole inimeste saarele meelitamisel enam määrav isegi palganumber. Samal ajal vajavad üha enam tuge nii lapsed kui ka nende vanemad.
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