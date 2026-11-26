Hiiumaa laste ja perede tugiteenuste keskuses töötab üle 30 inimese, kuid tööd jaguks veel kümmekonnale spetsialistile. Keskuse juhataja Triin Rajangu sõnul ei ole inimeste saarele meelitamisel enam määrav isegi palganumber. Samal ajal vajavad üha enam tuge nii lapsed kui ka nende vanemad.