Sünnitusabi peatamine saarel tähendab, et Hiiumaa naised peavad minema sünnitama mandrile või Saaremaale. Tegu on otsusega, mis paneb lapseootel pered keerulisse olukorda ja teisalt mõjutab kogu saare elujõulisust laiemalt. Seepärast on oluline, et õigeaegset ja tänapäevast sünnitusabi puudutavates aruteludes saavad kaasa rääkida ka kohalikud elanikud.