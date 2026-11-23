Sünnitusabi peatamine saarel tähendab, et Hiiumaa naised peavad minema sünnitama mandrile või Saaremaale. Tegu on otsusega, mis paneb lapseootel pered keerulisse olukorda ja teisalt mõjutab kogu saare elujõulisust laiemalt. Seepärast on oluline, et õigeaegset ja tänapäevast sünnitusabi puudutavates aruteludes saavad kaasa rääkida ka kohalikud elanikud.
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OTSITAKSE LAHENDUST | Sünnitusabi tulevik Hiiumaal tuleb avalikule arutelule
Kodanikualgatuse korras leiab kodanikupäeval, 26. novembril aset avalik arutelu “Kellel on õigus sündida Hiiumaal?” Arutelu ajendiks on tõsiasi, et alates selle aasta 1. juulist ei võeta Hiiumaa Haiglas enam vastu plaanilisi sünnitusi.
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