Olen lugenud argumente ja arvamuslugusid, kus kiidetakse Kärdla uue kultuurikeskuse ehitamise plaani, kuid ma ei suuda seda mõtet lõpuni ära osta. Kärdlasse uue kultuurikeskuse rajamine on koormus omavalitsuse eelarvele ja võib olla ikkagi ei peaks seda tegema.