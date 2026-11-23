Mina mõtlen nii, et kui saarel on olemas eraalgatus, mis sarnast funktsiooni täidab, siis on avaliku rahaga dubleerimine imelik. Seega, jätaks kultuurimaja ehituse ära, paneks Kärdlas kultuurimaja kinni ja suunaks omavalitsuse tähelepanu sellele, et Viscosast kasvaks Hiiumaad laiemale kultuuri-turule tutvustav kaasaegne kultuurikvartal.
ARVAMUS
ARVAMUS | Mitut kultuuriasutust üks saar vajab?
Olen lugenud argumente ja arvamuslugusid, kus kiidetakse Kärdla uue kultuurikeskuse ehitamise plaani, kuid ma ei suuda seda mõtet lõpuni ära osta. Kärdlasse uue kultuurikeskuse rajamine on koormus omavalitsuse eelarvele ja võib olla ikkagi ei peaks seda tegema.
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