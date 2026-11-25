Uue korra järgi makstaks 400 eurot juba raseduse ajal. Vallavolikogu võib toetuse suurendamise otsustada detsembris.
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ETTEPANEK | Hiiumaa sünnitoetus võib tõusta 1000 euroni
Hiiumaa vald kaalub sünnitoetuse suurendamist seniselt 600 eurolt 1000 euroni, et aidata peresid, kes peavad plaanilise sünnitusabi peatumise tõttu minema sünnitama mandrile või Saaremaale.
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