Hardi esimene kokkupuude Hiiumaaga jääb 1970. aastate keskpaika, kui veokijuhist isa poja tööreisile kaasa võttis. Piiritsooni luba käes, toodi Kohtla-Järvelt Hiiumaale koorem laepaneele. Ilmselt mõne koolimaja, lasteaia või loomalauda ehitusele, aga kuhu täpselt, Hardi ei mäleta.
KUIDAS MA SIIA SATTUSIN?
SATTUMISE LUGU | Hardi tuli ühe meteoriidi juurest teise juurde
Aastaid mööda Eestit spordivõistlustelt spordivõistlustele tormanud Hardi Raiend tuli Hiiumaale puhkama õppima. Nüüd on Ida-Virumaalt pärit mehest saanud saareelanik, kes jälle on otsapidi korraldamise juurde tagasi jõudnud.
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