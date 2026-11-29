Mäletan, kuidas toona imestasin, et selline asi üldse veel võimalik on. Muidugi oli
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JÕULUSAI | Kihnu sai hiidlase jõululauale
Üks mälupilt jaanikuiselt Kihnu saarelt, aeg nii umbes 15 aastat tagasi. Sõidame jalgratastel külapoodi ja näeme letil auramas äsja ahjust võetud vormisaia. Keegi külast on küpsetanud ja poodi toonud. Laome jalgratta korvi mitu saia ning kimame ratastel läbi jaanipäevale tüüpilise saju majutuskoha poole, uduvihm saiadelt õhku auramas, nii kuumad need ikka veel.
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